Новосибирск, 31 октября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сегодня, 31 октября, представил нового руководителя департамента лесного хозяйства региона. Им стал Вячеслав Дубовицкий — начальник отдела лесного планирования департамента. Распоряжение о назначении Дубовицкого было подписано еще 25 октября, но озвучено оно было сегодня.

Dlh.nso.ru Вячеслав Дубовицкий назначен главой департамента лесного хозяйства Новосибирской области

До Дубовицкого департамент возглавлял Сергей Швец. Напомним, в июле руководитель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив затронул тему эффективности деятельности Сергея Швеца. Тогда недовольство вызвала проблема заготовки дров в районах области. Шимкив заявлял, что «пока Швец работает, у нас дров не будет». К тому же он отметил, что не может найти со Швецем общий язык.

По официальным данным, Вячеслав Дубовицкий окончил Рудненский индустриальный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». С 2005 по 2007 работал начальником отдела организации конкурсов, земельных и арендных отношений агентства лесного хозяйства по Новосибирской области. Потом два года — начальником отдела использования лесов и арендных отношений управления лесами департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды региона. В 2008 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации по программе «Государственное управление природопользованием и охрана окружающей среды». И с 2010 по август 2016 года он — заместитель руководителя департамента лесного хозяйства Новосибирской области, трудился на должности начальника отдела лесного планирования департамента. С 17 августа 2016 года он стал и.о. руководителя регионального департамента лесного хозяйства.