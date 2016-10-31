Волгоград, 31 октября, 2016, 11:21 — ИА Регнум. В Волгоградской области правоохранители изъяли из незаконного оборота крупную партию икры рыб осетровых видов. Более 450 кг черной икры были спрятаны в тайнике грузового автомобиля, сообщает 31 октября пресс-служба ФСБ России.

Xcook.info Черная икра

Согласно оценке, стоимость партии икры составляет около 10 млн рублей. Отмечается, что рыбопродукция, изъятая из незаконного оборота, следовала из Хабаровского края. При этом икра находилась в упаковке с фирменной маркировкой официальных производителей Южного федерального округа.

Обнаружение продукта стало итогом оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ, полиции и природоохранной прокуратуры региона. В настоящее время правоохранители выясняют, кто являлся организаторами и участниками канала перевозки и реализации запрещенных к обороту водных биоресурсов.