Под Волгоградом в тайнике грузовика нашли 450 кг черной икры
Волгоград, 31 октября, 2016, 11:21 — ИА Регнум. В Волгоградской области правоохранители изъяли из незаконного оборота крупную партию икры рыб осетровых видов. Более 450 кг черной икры были спрятаны в тайнике грузового автомобиля, сообщает 31 октября пресс-служба ФСБ России.
Согласно оценке, стоимость партии икры составляет около 10 млн рублей. Отмечается, что рыбопродукция, изъятая из незаконного оборота, следовала из Хабаровского края. При этом икра находилась в упаковке с фирменной маркировкой официальных производителей Южного федерального округа.
Обнаружение продукта стало итогом оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ, полиции и природоохранной прокуратуры региона. В настоящее время правоохранители выясняют, кто являлся организаторами и участниками канала перевозки и реализации запрещенных к обороту водных биоресурсов.