Казань, 27 января, 2021, 03:24 — ИА Регнум. Арбитраж Татарии, рассмотрев требование конкурсного управляющего «Анкор банка», отказал в привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей бывших топ-менеджеров и акционеров компании. Решение судьи еще может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Банк «Анкор»

«В удовлетворении заявления конкурсного управляющего акционерным обществом «Анкор банк Сбережений», г. Казань, ИНН: 1 653 017 097, ОГРН: 1 021 600 000 597, о привлечении к субсидиарной ответственности отказать. Определение подлежит немедленному исполнению», — отметила судья Красавина.

Мотивированное решение суда пока не изготовлено, потому детали неизвестны.

Сумма претензий к 15 бывшим топ-менеджерам составляла 5 940 737 000 рублей. Среди ответчиков были экс-глава правления и основатель «Одинцовской кондитерской фабрики» Андрей Коркунов, который имел в банке почти 50%, а также Антон Астахов, чьи данные совпадают с данными сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лицензии банк лишили весной 2017 года. На декабрь 2020 года долги перед 797 кредиторами у него превышали 6,665 млрд рублей.

В отношении Коркунова также инициировано дело о банкротстве как физлица. В октябре 2020 года был введен первый этап — реструктуризация долгов.