Саратов, 31 октября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Следственным отделом по Саратову СУ СКР региона завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам УЭБиПК ГУ МВД в отношении бывшего начальника одного из отделений почтовой связи Саратовского района, обвиняемой в совершении преступления по уголовной статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере», сообщили Иа в пресс-службе ведомства.

Wallspaper.ru Фемида

По данным следствия, в июле 2016 года начальник одного из отделений почтовой связи Саратовского района, используя свое служебное положение, присвоила предназначавшиеся для выплат пенсий и пособий денежные средства в сумме 330 тыс. рублей, которые принадлежали ФГУП «Почта России». В результате незаконных действий злоумышленницы организации причинен материальный ущерб на указанную сумму. Присвоенными наличными денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.

В ходе следствия обвиняемая признала вину в полном объеме. Кроме того, благодаря принятым следователями мерам причиненный ею ущерб возмещен в полном объеме. Следствием собрана достаточная доказательственная база, и с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, за последний год начальники разных почтовых отделений в Саратовской области похитили: 7,5 млн рублей, 670 тыс., 475 тыс., 142 тыс. и 330 тыс. Это были пенсии, пособия, денежные переводы, плата за услуги ЖКХ.

Ранее руководство Саратовского филиала «Почты России», комментируя ИА REGNUM случаи хищения средств клиентов, констатировало, что они «единичны» и, что «правонарушения почтовых работников никак не отражаются на клиентах «Почты России». «Денежные суммы пенсионерам и всем пострадавшим лицам Филиал выплачивает из собственных средств, вне зависимости от суммы нанесенного ущерба, — отметило руководство. — Чтобы минимизировать и исключить случаи мошенничества среди своих работников, Саратовский филиал продолжает ужесточать систему отбора и контроля за персоналом».

«В настоящее время привлеченная к ответственности сотрудница, работавшая в Березиной речке, уволена с предприятия, она полностью признала свою вину и практически полностью возместила нанесенный ущерб, — сообщили ИА REGNUM пресс-службе «Почты России». — Чтобы исключить подобные случаи злоупотребления служебным положением, УФПС Саратовской области принимаются меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы, а также дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств сотрудников, работающих с денежными средствами филиала. Необходимо отметить, что происшествие не отразилось на обслуживании клиентов. Все обязательства перед населением выполнены в срок и в полном объеме».

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