Орел, 31 октября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. В Орле вандалы надругались над недавно установленном памятником царю Ивану Грозному. Неизвестные в ночь или рано утром 30 октября надели на голову статуи мешок, на голову коню повесили табличку с надписью «Духота то какая, темнота».

Александр Авдеев ИА REGNUM Памятник Ивану Грозному в Орле

Фото появились в социальной сети Вконтакте на странице одной из местных групп.

Акция вызвала множество комментариев от пользователей социальной сети. Помимо предложений наказать вандалов, в частности, прозвучало предположение, что подобный акт — далеко не последний: «Памятник неоднозначный. Много споров. Так что акт вандализма не последний», — написал один из пользователей. «Ума много не надо, нужно все изуродовать, разбить новые фонари и т.д. с каждым годом все веселее и веселее», — отозвалась другая участница обсуждения.

Читайте также: «Единство истории России есть священная ценность народа»

Как сообщало ИА REGNUM, памятник Ивану Грозному, который официально называется «Основанию города», был подарен к юбилею Орла Общественным международным фондом славянской письменности и культуры.

Официальное открытие памятника состоялось 14 октября, на набережной рядом с Богоявленским собором, у слияния рек Оки и Орлика. Впрочем, открыть его должны были еще в начале августа, но изначальный выбор места для установки — площадка перед местным ТЮЗом — вызвала негодование части горожан. После длительных обсуждений, нескольких пикетов власти все же решили перенести — сначала дату открытия, а затем и место установки.

Впрочем, новое место тоже понравилось далеко не всем: на прошлой неделе в Заводской суд Орла поступил иск о демонтаже памятника. Рассмотрение его назначено на 10 ноября.