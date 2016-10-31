Москва, 31 октября, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Граждане Украины отправляют письма депутату Госдумы Наталье Поклонской, в которых просят ее о помощи — избавить их от руководителей, находящихся сегодня у власти в Киеве, рассказала депутат в интервью РИА Новости.

Kremlin.ru Наталья Поклонская

«Мне жалко украинский народ, который оказался заложником своих нерадивых правителей», — отметила депутат.

При этом, по словам Поклонской, украинцы просят направлять им ответы не по адресу проживания, а по электронной почте. Также экс-прокурор Крыма добавила, что не беспокоится из-за того, что власти Украины считают ее нелегитимным депутатом Госдумы.

«Если им это приносит успокоение, пусть называют, меня это совершенно не трогает. Главное, что нас признает украинский народ, понимает, поддерживает и радуется», — сказала она.

Поклонская пояснила, что люди, правящие Украиной, пришли к власти в результате вооруженного государственного переворота, из-за чего ощущают свою ущербность и незаконность. Они являются «нелегитимными, преступниками», добавила депутат, а значит, доказывать им что-либо бесполезно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Наталья Поклонская оставила пост прокурора Крыма, так как в сентябре ее избрали депутатом Госдумы. В парламенте РФ она войдет в состав комитета по безопасности и противодействию коррупции.