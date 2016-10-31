Саратов, 31 октября, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко взял на личный контроль проведение проверки по факту ДТП автобуса, следующего по маршруту «Санкт-Петербург — Ташкент». ДТП произошло 30 октября 2016 года, примерно в 7:30 — 7:45 близ села Садовка Татищевского района, сообщили ИА в пресс-службе надзорного ведомства.

Vsemetri.com Форма прокурора

По предварительной информации водитель пассажирского автобуса автобус «Yutong», в котором находилось более 24 пассажиров, не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В результате происшествии 16 человек пострадало, из них 15 — госпитализировано в медицинское учреждение города Саратова, 1 — находится в медицинском учреждении Татищевского района. Остальным потерпевшим медицинская помощь оказана месте, они находятся в пункте временного размещения.

По указанию прокурора области на место происшествия выезжал прокурор Татищевского района.