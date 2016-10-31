Москва, 31 октября, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Магазины, которые работают в населенных пунктах без проводного интернета, предлагается освободить от обязанности передавать в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) данные о купле-продаже каждой бутылки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Астраханской области.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 Продажа алкоголя

Согласно законодательству, организации, торгующие в розницу алкогольной продукцией в городских и сельских поселениях, обязаны фиксировать закупки алкогольной продукции в системе ЕГАИС с 1 января 2016 и фиксировать продажу алкогольной продукции в городских поселениях с 1 июля 2016, в сельских поселениях с 1 июля 2017. От подключения к ЕГАИС освобождены организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции в поселениях, в которых отсутствует точка доступа к интернету.

Между тем, поселение может включать в себя несколько населенных пунктов, и, если в одном из населенных пунктов, входящих в состав поселения, присутствует доступ к Сети, то все поселение считается оснащенным доступом в интернет, указывают астраханские депутаты.

При этом в настоящее время не во всех населенных пунктах, входящих в состав одного поселения, имеется возможность подключения к проводному или мобильному интернету, отмечают авторы законопроекта. «Порой на территории населенного пункта отсутствует уверенный прием мобильной сети и, следовательно, возможность бесперебойной передачи данных отсутствует. Данное обстоятельство может привести к потере данных в системе ЕГАИС и искажению электронной отчетности, что обернется наложением административного штрафа на торговую организацию за нарушение установленного порядка учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции при их обороте», — указывают астраханские депутаты.

В связи с этим законопроектом предлагается формулировка, согласно которой обязанность предоставлять данные в ЕГАИС возлагается только на магазины в населенных пунктах, имеющих постоянный доступ в интернет, «сельские поселения» предлагается из законопроекта исключить.

В случае отсутствия беспроводного интернета организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, имеют возможность сдачи отчетности об объемах оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в виде подачи деклараций в Росалкогольрегулирование, указывают астраханские депутаты.