Ростов-на-Дону, 31 октября, 2016, 10:55 — ИА Регнум.



AnabelBugarin Праздничная гирлянда

В Ростове-на-Дону готовятся к встрече нового 2017 года. Власти муниципалитета считают, что необходимо заранее подготовить горожан к празднику, и к середине декабря донская столица должна будет засиять новогодними огнями. На новогоднее убранство в этом году чиновники средств не жалеют: на украшение улиц планируется направить почти 19,5 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября со ссылкой на электронный аукцион, заказчиком которого выступает департамент архитектуры и градостроительства города.

Как следует из документации, которая сопровождает закупку, флажками, растяжками, светящимися панно будут украшены здания, опоры электротранспорта, фонарные столбы. Как и годом ранее, украшенный город создаст праздничное настроение и обеспечит положительные эмоции у гостей и жителей областного центра.

Особое внимание будет уделено главным улицам донской столицы, скверам, площадям, а также въездам и выездам: установят световые перетяжки и кронштейны, гирляндами будут украшены и деревья.

Напомним, что в сентябре управление культуры Ростова-на-Дону объявило электронный аукцион на поставку двух искусственных елей, новогодних украшений и иллюминации на 4,8 млн рублей. Одна из елей должна быть установлена у входа в парк имени Горького, вторая — на площади Советов перед зданием областного правительства.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2015 году городская казна оскудела на новогоднем убранстве более чем на 10 млн рублей. Но изначально чиновники планировали потратить на украшение донской столицы свыше 21 млн рублей.

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