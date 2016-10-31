Дамаск, 31 октября, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Сирийская Арабская Армия (САА) в городе Алеппо (Сирия) отбила атаку террористов на юго-западном участке. Под контроль САА возвращены позиции на окраине Дахият-эль-Асад. Информацию об этом предоставили в командовании вооружённых сил Сирии, сообщает SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Уточняется, что террористы понесли существенные потери: «уничтожены десятки террористов», которые находились в районе Маньян. Также уничтожено вооружение террористов.

В настоящее время ВВС Сирии бомбят террористов в микрорайоне Рашидин, а также — в предместьях Хан-эль-Асаль и Урум-эс-Сугра. Здесь, на юго-западе провинции Алеппо, скрылись бежавшие террористы. В атаке на них участвует также артиллерия САА.

Террористы «Джейш аль-Фатх» сделали попытку прорваться через блокировку САА. Они стремились попасть в восточную часть Алеппо, и в результате ими были обстреляны жилые кварталы. Погибли более 40 мирных жителей, 250 — ранены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября террористы, контролирующие восточный Алеппо, обстреляли позиции сирийской правительственной армии и отрядов ополчения города снарядами с химическим оружием. Самые ожесточенные бои идут в районе Аль-Асад. где расположена военная академия.