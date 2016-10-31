Якутск, 31 октября, 2016, 11:38 — ИА Регнум. В Аллаиховском районе Якутии не функционирует Чокурдахский рыбзавод, на который большие надежды возлагали региональные власти. Его директора, депутата Госсобрания Якутии Михаила Габышева последний раз видели в селе в апреле 2015 года, а полноценно функционировать предприятие перестало ещё раньше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM на условиях анонимности рассказал житель села Чокурдах, бывший свидетелем того, как в 2014 году предприятие пытались спасти открытием нового цеха.

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«Чокурдахский рыбзавод не работает, он никогда и не работал в том плане, в котором он должен работать, — пояснил собеседник. — Все вопросы к администрации района — они учредители и целевой фонд будущих поколений республики. С помпой открывали его в своё время, и получилось то, что получилось».

Житель Чокурдаха причину несостоятельности рыбзавода видит в отсутствии политической воли, необходимой для того, чтобы он работал: «Нет рычагов, нужна гласность: сколько денег потрачено, на что, что нужно для того, чтобы он продуктивно работал, для чего он вообще нужен. Если просто замораживать рыбу сырцом — так у нас общины этим занимаются. Если это переработка — то какая, что делать? Если это копчение — так, к примеру, при цене чира в Якутске 800 рублей за кг, он будет стоить 1,5 тысячи, если отсюда его привезти (расстояние Чокурдах-Якутск по автодороге более 2500 км — прим. ИА REGNUM ). Надо просто считать прежде, чем что-то делать. А вообще есть мнения в определённых кругах, что кто-то бы и взял на себя, но конечно для этого нужна поддержка, диалог вести надо».

Ещё одной возможной причиной того, что предприятие не стало работать, селянин видит то, что рыбзавод не оформлял квоты и не брал участки для вылова рыбы. При том, что в распределении участков на реке Индигирка в Аллаиховском районе участвуют даже рыболовы из посёлков Белая гора (Абыйский район) и Депутатский (Усть-Янский район), «значит выгодно им это».

По словам жителя Чокурдаха, глава села пытался несколько раз встретиться с директором предприятия, депутатом Госсобрания республики Михаилом Габышевым, но безуспешно. В посёлке, конечно, заинтересованы, чтобы работал рыбзавод, подчеркивает его житель: «Это же рабочие места. Люди получают зарплату, платят налоги, покупательная способность увеличивается, дети в обновках, есть что покушать». Последний раз директора Чокурдахского рыбзавода видели в прошлом году в составе делегации выездного правительства региона.

Собеседник ИА REGNUM также рассказал, что присутствовал в 2014 году на открытии нового цеха предприятия, и «оборудование там было шикарное». Кроме того, по его словам, второй этаж в этом здании — бытовой комплекс и гостиница, которая могла бы приносить сумасшедшие деньги, так как спрос на сдаваемое жильё в Чокурдахе большой. «Но политической воли нет», — снова констатировал селянин. По его словам, здание рыбзавода стоит, оборудование на месте: «Неизвестно, охраняется ли и кем, но вроде не взламывали».

Напомним, Чокурдахский рыбзавод был открыт в 2011 году и должен был стать первым предприятием на Крайнем Севере, способным перерабатывать 15 тонн рыбы в сутки. Продукцию планировали поставлять за пределы республики, в списке покупателей были даже рестораны США.

Но предприятие накопило более 150 миллионов рублей долгов, и в мае 2014 года чуть не стало банкротом «из-за ошибок руководства», как сообщали тогда в правительстве республики. Директором завода назначили депутата Госсобрания республики Михаила Габышева. Предприятие возобновило свою работу в августе 2014 года, начав производство рыбной продукции методом шоковой заморозки.

«Отремонтировали дорогу до рыбзавода, сам объект полностью отремонтирован. Восстановили морозильные камеры, линии по переработке, упаковке, маркировке рыбы. Подключили водоснабжение, электричество», — рассказывал тогда Михаил Габышев, выражая мнение, что аналогичным Чокурдахскому мини-завод должен стоять на каждом крупном участке рыбодобычи. На повторном открытии предприятия присутствовал и тогда ещё исполняющий обязанности главы Якутии Егор Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии рыбы много, но жителям региона её не хватает, и цена высокая. «Из-за цены люди не могут её себе позволить, — отмечал директор предприятия ООО «Байкал», занимающегося солением и копчением рыбы, Дмитрий Смирнов. — Высокая цена формируется из-за жадности перекупщиков, которые хотят заработать на ней очень много денег, много и сразу». Что касается готовой продукции, то цена на неё тоже высока, в основном из-за дороговизны электроэнергии, необходимой для переработки. На цены влияет и доставка: привезти рыбу через всю Россию до Москвы стоит 15 рублей за килограмм, а транспортировать за 2 000 километров по республике — 50−55 рублей за килограмм, потому что дорог нет и транспортные услуги очень дорогие