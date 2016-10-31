Москва, 31 октября, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Столичные аэропорты, несмотря на непогоду в Московском регионе, продолжают работать в штатном режиме, передает 31 октября радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службы «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово».

Ross-tur.ru Рейс сомолета

Отмечается, что почти все авиарейсы выполняются в соответствии с расписанием. В настоящее время в Москве и Подмосковье облачная погода, наблюдается гололедица, местами осадки в виде мокрого снега.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 31 октября в «Домодедово» и «Шереметьево» были отменены несколько рейсов, десятки выполнялись с опозданием. По состоянию на 00:00, только в аэропорту «Внуково» все вылеты осуществлялись по расписанию.