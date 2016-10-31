Казань, 31 октября, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Самолёт Ан-26 рейса 9503 Самара-Байконур совершил аварийную посадку в аэропорту Казани: отказал правый двигатель, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Arispro.ru Международный аэропорт Казань

Уточняется, что самолёт аварийно сел в аэропорту сегодня, 31 октября. На борту находились 20 пассажиров.

«В 09.39 самолет Ан-26 рейс 9503 Самара-Байконур совершил аварийную посадку в аэропорту Казани в связи с отказом правого двигателя», — говорится в сообщении. О пострадавших не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, год назад произошло трагическое событие — над Синаем (Египет) взорвался российский самолёт. Пассажиры летели из города Шарм-эш-Шейх (Египет) в Санкт-Петербург. Погибли у 224 человека. Самолёт разбился в результате теракта, который совершили члены экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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