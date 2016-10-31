Москва, 31 октября, 2016, 10:31 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Нефтяные котировки продолжают понемногу снижаться, 31 октября стоимость Brent может вплотную приблизиться к отметке 50 долларов за баррель. Участники рынка все больше сомневаются в способности ОПЕК сократить добычу, кроме того, ожидание декабрьского повышения ставки ФРС США оказывает дополнительное давление на цену «черного золота», отметил аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.

«Доллар перед выборами президента США продолжает укрепляться, индекс доллара достиг 98,45 пункта, прибавив за сутки 0,14%», — констатировал он.

«Курсы доллара и евро вырастут 31 октября до 63,5 рубля и 69,5 рубля соответственно. На динамику торгов могут повлиять данные по потребительским ценам в Еврозоне, которые выйдут в 13.00 по московскому времени», — считает аналитик.