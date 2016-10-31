Москва, 31 октября, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Курс доллара США расчетами на «завтра» вырос по отношению к рублю на 13 копеек и составил 63,15 рубля на 10:00 мск, свидетельствуют 31 октября данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллары

Европейская валюта подешевела на 6 копеек, стоимость евро составила на 10:00 мск 69,17 рубля.

При этом стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 0,53%. За баррель на торгах дают 50,41 доллара.