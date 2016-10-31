Омск, 31 октября, 2016, 10:17 — ИА Регнум. В Омской области активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) заявили о том, что добились запрета на начало второй очереди многоэтажного строительства в сквере напротив педагогического университета.

Onf.ru Омский государственный педагогический университет

Как сообщили ИА REGNUM в реготделении ОНФ, студенты Омского государственного педагогического университета пожаловались народофронтовцам на вырубку деревьев в сквере напротив главного корпуса вуза в марте 2015 года. Строительство включало в себя вырубку зеленых насаждений и возведение в сквере многоэтажного офисного здания, в котором планировали организовать негосударственное учебное заведение. Однако после этого арендатор запланировал вторую очередь строительства, направив обращение в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Омска.

«Общественников и членов комиссии возмутил тот факт, что в планах арендатора была смена профиля застройки с возведения негосударственного учебного заведения на «многоэтажный элитный дом» вблизи речной зоны. Между тем, вторая очередь строительства могла стать причиной полной ликвидации студенческого сквера», — говорится в сообщении омских народофронтовцев.

Выяснилось, что в 2009 году администрация Омска передала застройщику в аренду участок земли, в состав которого вошел участок напротив педуниверситета. Через два года вышло постановление, запрещающее любое строительство и вырубку деревьев на территории сквера. Однако застройщик сумел добиться продления договора аренды и разрешения на строительство через суд.

Чтобы добиться запрета любых попыток освоения земельного участка, активисты региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» направили в мэрию обращение, в котором предложили изменить индекс территориальной зоны участка.

«Комиссия отказала застройщику в размещении многоквартирных жилых домов, а значит, часть сквера спасена. Положительно решился вопрос и по зеленой зоне, расположенной по улице Мельничная в Кировском округе. На территории этого зеленого уголка, имевшего индекс Ж-3, иначе говоря, жилой застройки, была возможна любая деятельность, например, строительство или вырубка деревьев. Теперь сквер на Мельничной официально также имеет индекс рекреационной зоны. Это большая победа всех неравнодушных граждан», — заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ Николай Кравченко.

Как сообщили ИА REGNUM в реготделении ОНФ, в настоящее время в сквере напротив педагогического университета возведено несколько этажей здания. Строительство остановлено.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, весной 2015 года профсоюзный комитет Омского педагогического университета, пытаясь спасти многолетний сквер, направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой остановить вырубку деревьев.