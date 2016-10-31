Екатеринбург, 31 октября, 2016, 10:26 — ИА Регнум. В Свердловской области рождаемость за первые девять месяцев 2016 года снизилась на 2,1% по отношению к аналогичному периоду 2015-го. Информация об этом размещена на официальном сайте Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Gaetano Bellei. Бабушка и внуки (фрагмент)

По данным статистического ведомства средняя рождаемость на 1000 жителей Среднего Урала составила с января по сентябрь 14,1, за аналогичный период 2015 это значение составляло 14,4. Также за отчётный период зафиксировано снижение смертности на 1,4%. Так с января по сентябрь 2016 смертность на 1000 человек составила 14,1, а в прошлом году за первые девять месяцев — 14,3.

Таким образом, с января по сентябрь 2016 года в Свердловской области не зафиксировано прироста или убыли населения (рождаемость и смертность за отчётный период на одном показателе), тогда как в 2015 году за первые девять месяцев естественный прирост населения на Среднем Урале составлял один человек на десять тысяч свердловчан.

Отметим, что с января по сентябрь 2016 года по отношению к аналогичному периоду 2015 года снизилось число браков. В 2015 году на 10 тысяч свердловчан их число составляло 87, а в текущем — 78. А вот число разводов в абсолютном исчислении осталось на прошлогоднем уровне и на 10 тысяч человек составило 45.

Однако в соотношении свадьба-развод, преимущество не в пользу браков. Так на 1000 браков в Свердловской области за первые девять месяцев 2015 года случилось 515 разводов, а в 2016 год за тот же период уже 582.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Свердловской области за первые семь месяцев 2016 года родилось на 926 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого. Некоторые эксперты считают, что это последствия демографической «ямы» 90-х годов прошлого века. Стоит отметить, что по итогам девяти месяцев 2016 года Росстат фиксирует значительные спады рождаемости во многих регионах России. А среднероссийское падение рождаемости с января по сентябрь 2016 года по отношению к аналогичному периоду 2015 года составило полтора процента.