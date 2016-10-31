Багдад, 31 октября, 2016, 10:04 — ИА Регнум. Вооруженные силы Ирака, включая элитные подразделения по борьбе с терроризмом, возобновили наступление на восточном фронте города Мосул, заявили представители военного ведомства Ирака, сообщает 31 октября Reuters.

The U.S. Army Операция в иракском Мосуле

Военные отметили, что вооруженные силы Ирака, наступающие на восточном фронте, стремятся достигнуть восточного берега реки Тигр, которая делит город Мосул пополам.

Напомним, наступление на восточном фронте было приостановлено на предыдущей неделе в связи с тем, что на восточном фронте войска продвигались гораздо быстрее, чем на остальных фронтах, поэтому было принято решение остановить наступление на восточном направлении и выровнять фронт.