Москва, 31 октября, 2016, 09:36 — ИА Регнум. Эксперты научного совета Совета безопасности (СБ) в ходе обсуждения подготовки к 100-летию Октябрьской социалистической революции обратили внимание на необходимость противостоять попыткам намеренного искажения этого и других важнейших периодов в российской истории. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Борис Кустодиев. Большевик. 1919

Вопрос 100-летия Октябрьской революции обсуждался на заседании секции по проблемам информационной безопасности научного совета СБ. Эксперты заявили, что иностранные государства стараются повлиять на российскую историческую память: предпринимаются «целенаправленные деструктивные действия».

Цель — реализация геополитических интересов. Эксперты отнесли эти действия к антироссийской политике. И сделали вывод, что нужны профилактическая работа и оперативное реагирование на попытки фальсификации истории.

«В качестве основных угроз, связанных с ними, участники совещания называли проведение иностранными государствами информационных кампаний, историческую неграмотность молодежи, исчезновение исторических научно-популярных книг как самостоятельного литературного жанра», — говорится в сообщении.

При этом эксперты назвали события, значимые, по их мнению, для российской истории и при этом подвергающиеся фальсификации:

национальная политика Российской империи (спекуляции на «колониальном вопросе»), национальная политика СССР;

роль СССР в победе над фашизмом во Второй мировой войне;

пакт Молотова--Риббентропа;

СССР и политические кризисы в ГДР, Венгрии, Чехословакии и других бывших соцстранах.

«Особо было отмечено приближение в 2017 году 100-летнего юбилея Великой русской революции 1917 года, что, по мнению участников совещания, может стать поводом для попыток намеренного искажения этого исторического периода», — говорится в сообщении.

Эксперты считают, что нужно для защиты истории от фальсификаций «проводить согласованную информационную политику». Для этого в СМИ должны выявляться и не допускаться признаки «информационных кампаний, направленных на искажение истории».

Эксперты Совета безопасности предложили создать специальный государственный центр. Он, как они считают, нужен для того, чтобы принять во внимание опыт работы ликвидированной в 2012 году комиссии по предотвращению попыток фальсификации истории. Историки Российского исторического общества (РИО) посчитали идею создания центра неадекватной — такой центр, по их мнению, не нужен.

Особо стоит отметить реакцию администрации президента. Здесь считают, что «любые усилия по смысловому наполнению годовщины революции в России — исключительно «прерогатива научного сообщества», центр которого, кстати, Российская академия наук — находится в ситуации многолетнего и скандального реформирования, выражающегося, прежде всего, в сокращении научных кадров и научных институций.