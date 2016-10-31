Калуга, 31 октября, 2016, 09:35 — ИА Регнум. Американских креветок намерены выращивать в селе Коллонтай Малоярославецкого района Калужской области, сообщает 31 октября корреспондент ИА REGNUM .

jackmac34 Креветки

По информации"Вести-Калуга», впервые в России культивировать креветок калужане собираются по американской технологии. Для этого из США планируется завезти мальков. Заморских членистоногих уже ожидают в селе специальные бассейны площадью 30 тысяч квадратных метров.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, в калужском регионе после семилетней работы была приостановлена деятельность комплекса по воспроизводству рыб осетровых пород и получению черной икры.

Рыбоводный модуль Калужского осетрового комплекса в деревне Гамзюки Износковского района был рассчитан на круглогодичное производство экологически чистой рыбной продукции. В год здесь планировалось производить 16 тонн икры и 50 тонн рыбы осетровых пород. Объем частных инвестиций, вложенных встроительство объекта, составил более 1 млрд рублей.

Впрочем, за 7 лет работы осетрового комплекса на прилавках магазинов Калуги и области черная икра и осетрина местного производства так и не появились. По словам корреспондента ИА REGNUM, дефицитная продукция в основном шла на мероприятия с участием губернатора области Анатолия Артамонова.