Москва, 31 октября, 2016, 09:32 — ИА Регнум. Банк России собирается создать на базе Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере лабораторию, специализирующуюся на изучении технологий и последствий компьютерных атак, сообщил газете «Известия» замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

По его словам, при создании такой лаборатории будет, в частности, использован опыт существующего в Малайзии центра ADRC, основной задачей которого является восстановление поврежденных и утраченных при кибератаке данных. Аналогичная задача может быть поставлена и российскому центру при ЦБ РФ.

«Специалисты лаборатории будут изучать способы и исходы компьютерных угроз, включая атаки на банкоматы, POS-терминалы и устройства самообслуживания», — сказал Сычев.

Также будут исследоваться мошеннические интернет-ресурсы и мобильные устройства. Кроме того, новая структура поможет банкам корректно снимать и опечатывать передаваемые на исследование объекты.

В реализации проекта примут участие правоохранительные органы и ведущие кредитные организации. «Дорожную карту» по запуску лаборатории планируется утвердить уже в 2016 году.