Москва, 31 октября, 2016, 09:31 — ИА Регнум. Нефть Brent пока продолжает удерживаться в диапазоне 51,00 — 53,70, хотя попытки пройти его нижнюю границу предпринимались. На выходных завершатся переговоры рабочих групп стран ОПЕК, в рамках которых они должны будут определиться, кому и на сколько следует сократить добычу. По мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, если компромисс будет найден, цены на нефть могут с легкостью вернуться в район верхней границы установившегося диапазона. Надо сказать, что такой исход выгоден ряду стран, входящих в картель.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В противном случае, котировки Brent (BRN) могут нацелиться на падение в район 50 долларов за баррель и даже ниже. Надо сказать, что сейчас полностью исключить и такой исход нельзя. Напомним, что ранее от Ирака поступали комментарии на тему, что страна должна быть освобождена от участия в заморозке. Помимо этого краткосрочно на динамику энергоносителя могут оказывать влияние данных по коммерческим запасам от EIA, а также новости из США», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 31 октября, мировые цены на нефть опускаются, поскольку заседание экспертов нефтедобывающих стран по обсуждению вариантов реализации алжирских решений завершилось лишь определением, когда пройдут следующие подобные консультации на аналогичном уровне. Так, по состоянию на 07:01 мск стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,43%, до $50,46. Цена на нефть марки WTI опустилась на 0,39%, до $48,51.