Москва, 31 октября, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Новая неделя может оказаться непростой для рубля. В самом ее начале российская валюта будет отыгрывать итоги переговоров рабочих групп ОПЕК, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«Если страны не придут к компромиссу по вопросу кто и на сколько должен будет сократить объемы добычи нефти, Brent нацелится на падение к отметке 50 долларов за баррель, что будет оказывать давление и на рубль. Но если консенсус будет найден, Brent начнет рост к 53 долларам, следовательно, и рубль может нацелиться на движение к нижней границе диапазона 61,80—63,50», — отметила Рогова.

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«Но в среду ФРС США объявит решение по монетарной политике. Сильные данные по ВВП США в III квартале повышают вероятность того, что, как минимум, риторика регулятора будет весьма агрессивной. А это пойдет на пользу доллару. Равно как и сильные данные по индексам деловой активности в промышленном секторе и сфере услуг Штатов. Поэтому во второй половине недели пара USD/RUB может попытаться вернуться к отметке 63,50», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 31 октября Центробанк РФ повысил официальный курс доллара и евро. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем вырос на 78,02 копейки и составил 63,0399 рубля. Курс евро к рублю увеличился на 83,23 копейки — до 68,7576 рубля. Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,43%, до 50,46 доллара за баррель.