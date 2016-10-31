Красногорск, 31 октября, 2016, 09:38 — ИА Регнум. Мособлдума может рассмотреть вопрос организации кладбищ для домашних животных в Подмосковье до конца 2016 года. Сейчас в регионе нет ни одного официального места, где владельцы четвероногих могли бы захоронить животное, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

OpenClipart-Vectors Кладбище

По словам заместителя председателя комитета областного парламента по экологии и природопользованию Галины Уткиной, чьи слова цитирует РИАМО, вопрос кладбищ для домашних животных в регионе стоит довольно острыо, поэтому депутаты намерены его обсуждать и затем вынести на рассмотрение в Госдуму РФ.

«Я думаю, что этот вопрос действительно заслуживает внимания и нужно его решать. Я могу сказать, что комитет может обсудить данный вопрос в ближайшее время, точно до конца текущего года. В начале мы посмотрим существующее федеральное законодательство, наши полномочия, что мы можем сделать, и если мы имеем право сами как-то урегулировать данный вопрос, то значит будем сами решать этот вопрос. Если таких полномочий нет, то мы имеем право внести законодательную инициативу в Государственную думу», — пояснила Уткина.

Отметим, что, согласно ветеринарно-санитарным правилам, животных нужно обязательно кремировать и лишь после этого их можно хоронить на специально отведенных для этого кладбищах.

Депутат также пояснила, что для кладбищ домашних животных должны быть выделены специальные участки, а также прописаны правила захоронения и созданы необходимые условия.

Напомним, в Минэкологии Подмосковья нашли незаконное кладбище домашних животных в лесопарковой зоне Красногорского района, состоящее из почти 50 могил усопших животных. Ранее такие кладбища были зафиксированы в Одинцовском районе и в Дзержинском.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению руководителя программ подготовки кадров для похоронных служб Российского государственного университета туризма и сервиса Павла Уланова, федеральным законом пока не урегулировано погребение животных, что затрудняет жизнь не только владельцам домашних любимцев, но и инвесторам, готовым вкладывать деньги в создание таких кладбищ, но не имеющим для этого необходимых прав.