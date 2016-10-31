Курган, 31 октября, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Коммунисты Кургана обратились к РПЦ с просьбой не нагнетать социальную обстановку призывами о сносе памятника Леониду Красину. Они призывают не допускать раскола в обществе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kurgan-city.ru Памятник Леониду Красину в Кургане

Курганское городское отделение КПРФ обратилось к митрополиту Курганскому и Белозерскому Иосифу с письменной официальной просьбой не настаивать на сносе памятника советскому дипломату, уроженцу Кургана Леониду Красину, чтобы не допустить раскола в обществе и дестабилизации на социальной, национальной или конфессиональной почве.

Первый секретарь курганского горкома партии Яков Сидоров выразил в своем обращении к митрополиту надежду, что в РПЦ понимают ответственность, что сбор подписей за снос памятника может быть использован для дискредитации православной церкви.

«Наиболее красноречивым примером являются трагичные события, сотрясающие братскую Украину, — напоминает Яков Сидоров в своем обращении. — Там так называемая «декоммунизация» идет рука об руку с неприкрытым террором в отношении Украинской Православной Церкви, захватами храмов, гонениями на священнослужителей и даже убийствами. КПРФ не отрицает религию и церковь, что было бы равно отрицанию верующих, составляющих в нынешней России большинство народа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Курганская епархия намерена снести памятник одному из первых советских дипломатов Леониду Красину, который расположен рядом с Богоявленским собором. Создана петиция губернатору Зауралья и мэру столицы области. В ответ на инициативу представителей РПЦ горожане создали свою петицию к тем же ответственным лицам в защиту памятника, который зарегистрирован как культурное наследие регионального значения.

Судя по петиции, православных оскорбляют факты биографии пламенного революционера. Они напоминают, что Леонид Красин в 1905 году стал лидером Боевой технической группы при ЦК РСДРП, которая занималась приобретением оружия и обучением «боевиков» для участия в вооруженном восстании. Кроме того, Красин участвовал в ограблении банков и почтовых отделений для поддержки подпольной революционной деятельности. Более того, участвовал в сбыте за границей изъятых церковных ценностей. Также их не устраивает то, что Красин был одним из инициаторов постройки мавзолея и бальзамирования тела вождя пролетариата Владимира Ленина.

В Курганской епархии считают, что лучше бы перенести памятник Леониду Красину подальше от Богоявленского собора «в более подходящее место». А именно, к торговому центру «Товарищество предпринимателей» или к дому по Красина, 31, где сейчас расположен офис Сбербанка.

Возмущение епархиальной паствы разделяет и депутат Госдумы Александр Ильтяков, который был одним из меценатов Богоявленского храма. Мнение о том, что памятник Красину неуместен в столице Зауралья, разделяют и некоторые региональные депутаты. «Я считаю, все, что связано с коммунизмом, нужно бульдозером сносить!» — высказал Накануне.RU свою точку зрения депутат Курганской областной думы Борис Шалютин.

Коммунисты Зауралья и ряд жителей Кургана считают, что церкви важен не сам памятник, который их якобы оскорбляет, а земля около собора. «Памятник Леониду Красину в Кургане был открыт в 1978 году. В 2007 началось строительство Богоявленского храма. В 2015 богоугодное заведение распахнуло свои двери. Улавливаете мысль? Это не памятник пристроили к храму, а храм к памятнику. Бронзовый Красин стоит там 38 лет, а церковь всего один год!», — напоминает противник сноса памятника, курганский блогер Илья Винштейн.

Как сообщает Znak.com, общественная палата города Кургана рассмотрит вопрос о переносе памятника Красину от Богоявленского храма на расширенном заседании после Дня народного единства.

В общественной палате подтвердили факт, что на имя главы города Сергея Руденко поступило обращение от митрополита Курганского и Белозерского Иосифа, в котором тот просит срезать и сравнять часть холма, насыпанного при установке памятника, а также рассмотреть возможность перенести памятник Красину. Обращение митрополита подкреплено 765 подписями на 28 листах.

При этом в епархии заявляют: окончательное решение данного вопроса находится в компетенции городских властей.

Стоит также отметить, в Чебоксарах церковь-часовня Рождества Христова, построенная в 2000 году в центре города — на площади Республики, соседствует с памятником Ленину. И православных такое соседство не смущает. Чувашские власти же при строительстве часовни отшучивались: замысел проекта — Ленин идёт в церковь.

Напомним, Леонид Красин родился в 1870 году в Кургане, в семье чиновника. В декабре 1917 вернулся к активной политической жизни: участник мирных переговоров в Бресте. Летом 1918 член советской делегации в Берлине, где добился экономически выгодных соглашений. В 1918 член Президиума ВСНХ, проделал большую работу по привлечению на сторону Советской власти технической интеллигенций. Отвечал за снабжение Красной Армии. В 1919 стал нарком путей сообщения. В декабре 1919 возглавлял советскую делегацию на мирных переговорах с Эстонией. В 1920−23 — полпред и торгпред в Великобритании и одновременно нарком внешней торговли. В марте 1921 подписал англо-советское торговое соглашение. В 1922 участник международной конференции в Генуе и Гааге. В 1924 — полпред во Франции. С 1925 полпред в Великобритании, где и скончался в 1926 году. Похоронен в Москве на Красной площади у Кремлёвской стены.