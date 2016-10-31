Токио, 31 октября, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Инженеры компании Toyota Motor заявили, что литий-ионные аккумуляторы стали абсолютно безопасными и могут быть использованы в рынке легковых электро автомобилей, сообщает 30 октября Reuters.

Slate.com

«Мы провели многочисленные испытания и убедились, что наши аккумуляторы являются безопасными», — сказал главный инженер автомобиля Toyota Prius Кодзи Тойошима.

«Наша система контроля может определить даже незначительные признаки потенциального короткого замыкания в отдельных сегментах аккумулятора и, либо произведет частичное отключение, либо отключит аккумуляторную батарею полностью», — добавил Тойошима.

Напомним, компания Toyota Motor планирует оснастить свою модель Prius Prime литий-ионными аккумуляторами, предыдущие модели Prius оснащались никель-металл-гидридной аккумуляторной батареей.

Некоторые специалисты считают, что литий-ионными аккумуляторами могут перегреться и привести к возгоранию в случае, если будет допущен малейший брак во время их производства.

Смартфон Samsung Galaxy Note 7 также был оснащен литий-ионными аккумуляторами. Компании Samsung не удалось установить причину возгорания смартфонов, производство Galaxy Note 7 было прекращено.