Москва, 31 октября, 2016, 09:12 — ИА Регнум. О таком празднике, как Хэллоуин, знают 79% жителей России, но из них только каждый десятый респондент (9%) собирается его праздновать (среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет — каждый пятый). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Quotesideas.com Хэллоуин

Не собираются праздновать Хэллоуин 70% российских граждан. 22% опрошенных не знают о существовании данного праздника.

Опрос проведен 21−24 октября 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.