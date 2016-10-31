Москва, 31 октября, 2016, 09:04 — ИА Регнум. На рынке нефти появляется все больше сигналов, заставляющих игроков сомневаться в том, что в конце ноября ОПЕК удастся договориться о мерах для восстановления баланса спроса и предложения. На фоне этого настрой рубля также демонстрирует признаки ухудшения, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

«Если в ближайшее время котировки черного золота не вернутся к росту, доллар преодолеет 63 рубля и нацелится на отметку 64 рубля. Также на этой неделе немалое внимание привлечет заседание Федрезерва. Более 70% участников рынка закладывают в цену декабрьское повышение ставки, что позитивно для USD», — пояснил Ковалёв.

«Если 2 ноября регулятор намекнет на скорое ужесточение политики, доллар укрепится по всему спектру рынка, а рисковые активы, включая нефть и рубль, окажутся под давлением. Все это создаст условия для закрепления пары доллар/рубль над отметкой 63 рубля», — полагает эксперт.

Читайте также: Рубль укрепится на фоне дорожающей нефти

Как сообщало ИА REGNUM, на 31 октября Центробанк РФ повысил официальный курс доллара и евро. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем вырос на 78,02 копейки и составил 63,0399 рубля. Курс евро к рублю увеличился на 83,23 копейки — до 68,7576 рубля. Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,43%, до 50,46 доллара за баррель.