Мехико, 31 октября, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Пилот команды «Формулы-1» «Феррари» Себастьян Феттель, который получил 10-секундный штраф, лишился третьего места на Гран-при Мексики. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Fia.com Болид Себасьяна Феттеля

«Стюарды рассмотрели эпизод в концовке гонки, когда Феттель сумел отразить атаку гонщика «Ред Булл» Даниэля Риккардо, сместившись в сторону австралийца на торможении, — говорится в сообщении. — В итоге пилоты с трудом избежали аварии».

Рассмотрев все обстоятельства инцидента, стюарды признали Феттеля виновным. В результате пилот «Феррари» переместился на пятое место в итоговом протоколе, в то время как третья позиция отошла Даниэлю Риккардо.

Формула-1. Гран-при Мексики.

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Нико Росберг («Мерседес»)

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5. Себастьян Феттель («Феррари»).