Пекин, 31 октября, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Согласно заявлению официального представителя, COSCO Shipping Corporation Чжу Ванмина, экипажам всех грузовых судов, находящихся в акватории Тихого океана, передан приказ внимательно следить за поверхностью воды вдоль основных морских маршрутов. Данные меры направлены на помощь в поиске пропавшего китайского путешественника Го Чуаня.

Ship2shore.it Флот COSCO

«COSCO Shipping Corporation придает огромное значение поиску пропавшего моряка, который неоднократно устанавливал мировые рекорды. Мы не оставляем надежду обнаружить Го Чуаня живым», — сообщил пресс-секретарь.

Группа поддержки путешественника связалась с представителями COSCO Shipping Corporation 30 октября. Руководство компании приняло решение оказать помощь в поиске. На каждом из грузовых кораблей, следующих по маршруту, где в последний раз был замечено судно Го Чуаня оборудованы дополнительные наблюдательные посты, пишет «Чжунго жибао».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 27 октября Служба береговой охраны США сообщила об обнаружении судна, которое судя по описанию, является тримараном известного китайского путешественника. Как позднее было установлено, путешественника смыло за борт во время сильного шторма.