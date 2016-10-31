Якутск, 31 октября, 2016, 09:59 — ИА Регнум. Во многих северных и арктических районах Якутии олени и лошади не могут найти себе корм: трава покрыта ледяной коркой, ситуацию усугубили обильные снегопады. В итоге выпас скота стал невозможен, а подвоз кормов сильно затруднён, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Unsplash Олень. Зима

Как пишет ЯСИА, в Нижнеколымском районе республики уже начался падёж оленей, и «улучшения ситуации ожидать не стоит». Животные не могут добраться до ягеля: практически с начала октября нормальному проведению зимовки в оленеводческих хозяйствах препятствует ледяная корка. По информации регионального информагентства, олени голодают и мрут во многих северных и арктических муниципалитетах. В Нижнеколымском районе объявлен режим повышенной готовности, в рамках которого необходимо доставить оленеводам комбикорм и соль.

В блогах якутяне сообщают о том, что небывалый снегопад нанес огромный ущерб сельскому хозяйству Абыйского района. Там коневоды пытаются спасти коней, тонут снегоходы, на которых животным пытаются подвести сено.

По информации правительства республики, 30−31 октября в Нижнеколымском, Среднеколымском, Верхнеколымском, Аллайховском, Абыйском, Момском, Усть-Янском районах, Новосибирских островах ожидаются порывы ветра до 25−30 м/с, местами сильный снегопад.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало о том, что в Абыйском районе Якутии в связи с трудной зимовкой скота введён режим ЧС. Земля затянулась ледяной коркой, а потом в муниципалитете начались обильные снегопады.