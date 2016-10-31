Чита, 31 октября, 2016, 08:52 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова утвердила структуру краевого правительства, определилась с его кадровым составом и направила в заксобрание на согласование соответствующие кандидатуры.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

По замыслу Ждановой, избранной полтора месяца назад, председателем правительства будет губернатор, то есть она. У Ждановой будет один первый зам и пять заместителей, один из которых будет курировать социальные вопросы, еще двое будут возглавлять администрацию губернатора и администрацию Агинского Бурятского округа. В структуре правительства также предусмотрены две министерские должности — министр финансов и министр экономического развития. Министры будут работать в статусе зампредов правительства.

Одновременно с утверждением структуры Жданова определилась и с кандидатами на вышеназванные должности. Так, первым вице-премьером она планирует назначить Александра Кулакова, на должность зампреда правительства по социальным вопросам — Аягму Ванчикову, на должности руководителя администрации губернатора — Дмитрия Кочергина, руководителя Агинского Бурятского округа — Бато Доржиева, министра финансов — Марину Кириллову, министра экономики — Сергея Новиченко.

В соответствии с законодательством, кандидаты на должность заместителя председателя правительства должны быть утверждены депутатским корпусом. В этой связи Жданова направила необходимые документы в Законодательное собрание, которое рассмотрит кадровые вопросы на ближайшей сессии.

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Сейчас в структуре исполнительного органа власти Забайкальского края насчитывается девять министерств и семь зампредов. Несколько недель назад Жданова заявила о планах реформировать областное правительство, в частности, вывести из его состава министров. Это позволило бы экономить на содержании органов власти, по разным оценкам, от 7 млн до 10 млн рублей ежегодно. При этом, как заявил руководитель администрации губернатора Дмитрий Кочергин, правительство приложит все усилия, чтобы исключенные министры не потеряли в зарплатах. «После вывода из состава правительства с ними будут заключены гражданско-правовые договоры. Это никак не повлияет на их статус в самих министерствах, все полномочия будут сохранены», — сказал он.

«Я не уверен, что происходящие реформы сильно повысят эффективность органов власти в Забайкальском крае, — сказал в интервью ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин, комментируя инициативы Ждановой. — Но, видимо, новый губернатор подстраивает структуру под себя, и это нормально. Что касается высказываний, что, дескать, обещали убрать министров, но все же двух оставили, отмечу, что в первую очередь это не министры, а заместители председателя правительства. То, что Наталья Жданова так сильно повысила в аппаратном смысле экономический блок, говорит о ее приоритетах во внутренней политике. Вопросам экономического развития, видимо, будет уделяться много внимания».