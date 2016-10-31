Астрахань, 31 октября, 2016, 08:50 — ИА Регнум. В Астрахани ждут визита президента РФ Владимира Путина. В столицу Прикаския глава Российского государства прибудет сегодня, 31 октября. Здесь он проведет заседание Совета по межнациональным отношениям, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Astrobl.ru Месторождение имени Владимира Филановского

На встрече будут обсуждаться актуальные вопросы реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

Также в планах у президента — посещение АО «Астраханское судостроительное производственное объединение», где Владимир Путин ознакомится с технологией производства оснований морских ледостойких стационарных комплексов.

Программой также предусмотрено участие главы государства в пуске нефтяного месторождения имени Владимира Филановского. Старт вводу в промышленную эксплуатацию объекта президент даст в режиме видеоконференции.

Добавим, что бурение первой эксплуатационной скважины на месторождении имени Владимира Филановского в Каспийском море началось в середине июня текущего года. Этот производственный этап предшествует началу промышленной добычи нефти. Бурение ведется с морской ледостойкой стационарной платформы (ЛСП-1). Начало коммерческой добычи нефти здесь запланировано на второе полугодие 2016 года.

Справка: Месторождение им. В. Филановского является крупнейшим из открытых в России за последние 25 лет. Оно расположено в северной части акватории Каспийского моря, в 220 км от Астрахани. Глубина моря на данном участке — от семи до 11 м. Извлекаемые запасы нефти составляют 128 млн тонн, а природного и попутного газа — более 41 млрд куб. метров.

Сегодня Астрахань принимает еще одного высокопоставленного гостя — министра культуры РФ Владимира Мединского. По информации пресс-службы регионального министерства культуры, глава российского ведомства проведет рабочие встречи с региональными представителями министерства.

После заседания Владимир Мединский осмотрит и оценит ход реставрационных работ объектов Астраханского кремля, передает «Астрахань FM».Гостю из Москвы покажут «Палаты Архиерейские с домовой церковью Спаса Всемилостивого, конец XVII—XVIII вв., XIX в.» и Троицкий собор. Планирует глава Минкульта РФ встретится и с работниками культуры области и посетить Астраханский колледж культуры и искусств.

Напомним, первый визит министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского в Астрахань состоялся в сентябре 2014 года.