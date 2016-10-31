Берлин, 31 октября, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Комиссар по цифровой экономике и обществу Европейского союза Гюнтер Эттингер подвергся критике за расистское высказывание в отношении граждан КНР, сообщает 31 октября Reuters.

Плакат 10 тысяч лет процветания КНР. 1968

«Это было немного неаккуратное замечание, но оно не подразумевало неуважение к Китаю», — сказал Эттингер.

«Нужно посмотреть, в каком контексте было сделано данное замечание. В своем выступлении я хотел предупредить Германию, так она слишком самоуверенна в себе», — добавил Эттингер.

Напомним, в своем выступлении на встрече с бизнесменами, которая проходила в Гамбурге на прошлой неделе, Эттингер воспользовался термином Schlitzaugen (узкоглазый) для описания граждан Китая.