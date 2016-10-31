Москва, 31 октября, 2016, 08:37 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ утверждена новая редакции перечня видов сельскохозяйственной продукции, в отношении которой могут проводиться государственные закупочные и товарные интервенции, сообщается на сайте правительства РФ.

Sk.ru Молоко

В обновлённом перечне расширена номенклатура сельскохозяйственной продукции, в отношении которой могут проводиться государственные закупочные и товарные интервенции. В перечень включены питьевое коровье стерилизованное молоко, сухое молоко, сублимированное молоко, сухое частично обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, сублимированное частично обезжиренное молоко, сублимированное цельное молоко, сливочное масло и полутвёрдые, твёрдые, сверхтвёрдые сыры без вкусовых наполнителей.

Ранее утверждённый перечень признан утратившим силу.

Документы вступают в силу с 1 января 2017 года.

Принятые решения будут способствовать сглаживанию сезонных колебаний цен на сырое молоко и поддержанию доходности сельхозтоваропроизводителей в период сезонного снижения цены на молоко.