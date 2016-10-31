Челябинск, 31 октября, 2016, 08:41 — ИА Регнум. В Челябинской области реализуется масштабный и амбициозный проект, несущий в себе коренные изменения в образе жизни и принципах, на которых она будет базироваться, — проект Челябинской агломерации. Об этапах, внутренних механизмах и перспективах проекта сообщили корреспонденту ИА REGNUM представители экспертного сообщества, принимающие участие в его продвижении и обсуждении.

Александр Комаров ИА REGNUM Челябинск

Агломерация — проект коренных преобразований в жизни граждан

Реализуемый проект Челябинской агломерации направлен на изменение мировоззрения жителей, считает глава Общественной палаты Челябинска Юрий Зацепилин. «В этой сфере идет «плотное» развитие. В соответствии с законом готовится Стратегия развития Челябинской агломерации. Агломерация — это не просто объединение, это в первую очередь процесс, который движется зачастую не совсем линейно. Опыт создания подобных спонтанных агломераций наша страна имеет, но реально мы находимся в системе пилотных проектов. Поэтому сейчас идем как по минному полю», — говорит Юрий Зацепилин. Он уверен: этот проект есть процесс, нацеленный в первую очередь на смену менталитета жителей региона.

«Понятие агломерации — это в первую очередь уравнивание жизни людей, которые находятся в агломерации, то есть повышение капитализации ресурсов, земельных и трудовых в том числе. И выстраивание некой мощной инвестиционной модели, когда инвестициям будет дан серьезный импульс. С другой стороны — это не просто процесс сверху, это процесс идет и снизу. Это формирование единого транспортного пространства, коммуникационного пространства, в том числе информационного пространства, это формирование единого социально-экономического и культурного пространства. Все эти преобразования — это работа на менталитет, длительная и устойчивая работа», — сказал Юрий Зацепилин

При этом эксперт сообщил, что лоббисты проекта понимают, к чему подошли, к каким проблемам и процессам. «Мы понимаем даже те трудности, с чем мы столкнемся, но реально нас это не пугает. А участие в разряде пилотных проектов очень даже престижно и выгодно», — заявил Зацепилин.

Отметил эксперт и казус продвижения Схемы территориального планирования Челябинской агломерации без созданной Стратегии развития. Но сообщить, когда будет готова Стратегия развития Челябинской агломерации, Юрий Зацепилин затруднился.

«Схема терпланирования реально должна была появиться формально после разработки стратегии. Потому что она должна «положить» стратегию, грубо говоря, на территорию. В силу того, что этот процесс был запущен до того как была создана стратегия, он основывался на стратегии развития не Челябинской агломерации, а региона, и многие элементы не отражал. Но с точки зрения направленности эта Схема выполнила очень интересную задачу. То есть до момента ее появления все находилось в подвешенном состоянии. Когда Схема терпланирования была разработана, она моментально подверглась большой критике. Потому что люди воочию увидели, что реально там стратегии нет. А есть элементы какие-то стратегии, но это не привязано к сегодняшнему состоянию агломерационного развития. Была подвержена критике транспортная система и ряд других моментов. На самом деле, схема терпланирования провела определенную материализацию агломерации», — пояснил Юрий Зацепилин.

Преобразования жизни при реализации Челябинской агломерации

Эксперт Общественной палаты города ожидает, что с реализацией агломерации жизнь изменится, и вот в каких аспектах. Возникнет преимущество в транспортном сообщении, стоимость билета на проезд в пределах агломерации выравняется, что существенно упростит перемещение жителей. Другой аспект заключается в том, что будет реализовано единое медицинское обслуживание. Предполагается привязка по медуслугам не к территории, на которой проживает гражданин, а возникнет возможность выбора медучреждения на территории всей агломерации с перемещением до учреждения по созданной единой транспортной системе.

Зацепилин отметил, по сути к такому принципу уже все приближается, просто это пока не регламентируется законами и нормативным документами. Как пример была обозначена работа скорой помощи на территории Сосновского района. Когда из райцентра бригада скорой помощи вынуждена добираться до больного по маршрутам, которые можно оптимизировать, задействовав кареты скорой помощи других районов, или даже Челябинска.

Также глава Общественной палаты признает, что не все так гладко с Челябинской агломерацией. Это связано с общественным мнением, которое настроено не столь комплиментарно задуманным преобразованиям. И некоторые эксперты, активно выступившие с критикой проекта, пока не разрешили свои заданные в отношении Схемы терпланирования вопросы, по крайней мере в публичном пространстве.

Но все же первостатейным вопросом Зацепилин считает менталитет граждан, который, по его мнению, необходимо менять. Что-то меняется под воздействием внешней среды, но все же существует нацеленность экспертного сообщества на обретение определенной планомерной оформленности в грядущих изменениях в жизни граждан. Процесс агломерации как раз и призван взять стихийные процессы под контроль.

Иную точку зрения имеет публицист, эксперт по вопросам агломерирования территорий в России Артемий Шишкин, давно и пристально отслеживающий этапы и все перипетии внедрения агломерации в Челябинской области.

«Нам предлагают, воспользовавшись построенной в будущем единой транспортной системой, кочевать по огромной территории агломерации, а по самым скромным подсчетам — это семь муниципальных районов, в поисках больниц и поликлиник, детсадов и школ. Ведь оптимизация бессмысленных в либерально-капиталистическом обществе муниципальных учреждений не только запланирована в предстоящей всем нам агломерации, но уже претворяется в жизнь» — считает Артемий Шишкин.

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«А в помощь этому как бы естественному процессу был создан «Первый молодежный университет развития агломерации». Этот университет уже прославился тем, что извлек из своих недр идею «Детский сад без границ», в котором предлагается экономить на постройке садиков в нуждающихся муниципалитетах и создавать эти учреждения вскладчину, сразу на несколько районов. И так получается, что обещанная «единая транспортная система» существует лишь в далеком будущем, а оптимизация уже в настоящем», — обращает внимание Артемий Шишкин.

Упоминает эксперт и обоснованную критику схемы территориального планирования Челябинской агломерации, которую выдала «Рабочая группа Общественной палаты» в виде письма в адрес правительства области и губернатора. А также критическое отношение районов, вовлекаемых в процесс.

«Муниципалитеты также серьезно раскритиковали схему территориального планирования Челябинской агломерации и сформулировали множество корректировок. Ведь важные документы были написаны и сформированы по старым, давно не актуальным и ныне преступно неверным исходным данным», — отметил эксперт.

При этом, помимо престижности участия в пилотных проектах агломерирования регионов, специалист отмечает и риски, которые оно может повлечь.

«Напомню, генеральный директор Агентства по социально-экономическому развитию агломераций (АСЭРА) Юрий Кузнецов, приподнимая завесу тайны участия в пилотных проектах агломераций регионов, заявил: «И хотя изначально при создании пилотных проектов речь о федеральном финансировании не шла, не исключено, что тему по развитию агломераций включат в одну из госпрограмм. В перспективе федеральное финансирование некоторых инфраструктурных агломерационных проектов возможно, когда пилотные проекты начнут внятно проявляться». И вот тут-то, на пути проявления агломерационных проектов… и федерального финансирования встаёт закостенелый в своем мировоззрении и менталитете, не готовый к новой «перестройке» страны, русский народ. И как он себя поведет, пока остается до конца не очевидным», — заключил эксперт по вопросам агломерирования территорий в России Артемий Шишкин.

Разговор о менталитете — есть попытка сменить русское культурное ядро

Представители общественности также имеют точку зрения на продвигаемый проект Челябинской агломерации, который все более очевидно обретает форму и содержание, которое в скором времени ощутят жители региона.

«Разговор о смене менталитета, сопутствующего реализации пилотного проекта Челябинской агломерации, эксперты еще публично не озвучивали. Теперь в этом непонятном, несколько сумбурном и спонтанном проекте появилось недостающее звено. А раз заговорили о смене менталитета, который без изменения русского культурного ядра невозможен, то на что будут ориентироваться устроители? Что будет лекалом проекта по изменению менталитета? Ну, естественно, западные европейские ориентиры, то есть те самые «чистые туалеты», о которых говорил Ракитов в своей статье в начале 1990-х», — считает координатор общественного движения «Суть времени» Александр Забачёв.

Вопрос о смене русского культурного ядра в своей статье «Цивилизация, культура, технология и рынок» в 5-м номере журнала «Вопросы философии» за 1992 год поднял советник президента РФ Бориса Ельцина — Анатолий Ракитов. В этой работе доктор философских наук, профессор, наблюдая распад «самой большой империи» (СССР), выносит тезис о необходимости смены менталитета, русского культурного ядра.

Сделать это необходимо, по уверениям советника Ельцина, для вхождения в цивилизационное пространство, то есть в Запад, в котором господствует — рынок: «в переходе к рынку, в установлении новых экономических отношений, в соединении рыночной экономики с современной цивилизацией».

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«Новые экономические отношения» должны обрести и новые технологии, но этому мешает устоявшийся традиционный менталитет жителей России.

«В деспотических обществах Древнего Востока, в крепостнической России, в рабовладельческих обществах Греции и Рима был рынок» — везде был рынок, пишет Ракитов, но «если менталитет и информационные ресурсы неадекватны, то технология деградирует или разрушается, как это хорошо видно, например, на многочисленных попытках трансплантировать современную западную индустриальную (информационную) технологию в наши социально-экономические структуры».

Ракитов отмечает, что каким бы ни был замечательным рынок, технологии, которые ему должны способствовать, не будут эффективными, пока не поставлен вопрос культуры и менталитета.

По мнению Ракитова, техника и внешние атрибуты западной культуры были для русских лишь заимствованной, но не внутренной формой. Русская культура «притворялась европейской, но сохраняла свою неизменную традиционную сущность», а также якобы в «ядре нашей культуры сформировались четко выраженные антиинновационные стереотипы, другие культурные традиции, нормы поведения, иная культура и технология власти, иные механизмы быта». Все это, считает Ракитов, мешает модернизационному процессу.

Параметры проекта Челябинской агломерации

Отметим, проект Челябинской агломерации активно продвигает председатель Челябинской городской думы Станислав Мошаров, который по совместительству является президентом общественной организации «Союз городов России». В организацию входят 87 городов, в которых проживает 60 млн человек. Одними из последних городов, которые были приняты в союз, стали крымские Севастополь и Симферополь. На площадках структуры обсуждаются вопросы поиска партнеров и инвесторов, обсуждаются изменения в законах, касающихся городского управления. Челябинск в «Союзе городов России» занимает особое место. Областной центр стал первым из городов, в котором была проведена реформа местного самоуправления.

«Союз городов России» работает в плотной связке с Агентством по социально-экономическому развитию агломераций (АСЕРА).

В Челябинскую агломерацию входят семь муниципальных образований: Челябинский и Копейский городские округа, и территории районов — Красноармейского, Сосновского, Коркинского, Еткульского и Еманжелинского.

Отметим, за последние 10 лет, при примерно нулевом балансе смертности и рождаемости, в Челябинской области численность населения Челябинского городского округа увеличилась на 80 тыс. человек. По статистическим данным, рост численности населения в основном происходит за счет других территорий Челябинской области.

Сегодня общая численность населения агломерации составляет более 1,5 млн человек. Проектная численность на расчетный срок заложена — порядка 2 млн человек. Количество населения агломерации до расчётного срока 2040 года — 3 млн человек, при этом существующий жилой фонд — 38 млн кв. м., а проектный — 62 млн кв. м.