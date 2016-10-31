Киев, 31 октября, 2016, 08:30 — ИА Регнум. Верховная рада Украины намерена призвать Евросоюз вдвое сократить закупки российского газа и отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2». Соответствующую резолюцию Рада намерена принять на следующей неделе, пишет газета «Известия».

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

По данным издания, инициатором резолюции выступила председатель комитета украинского парламента по иностранным делам Анна Гопко. В качестве обоснования требований в документе указывается необходимость остановить «российскую агрессию на Украине и в Алеппо».

Автор документа отмечает, что вынужденное сокращение поставок газа и приостановка строительства газопровода «Северный поток — 2» станут для России сдерживающим фактором. Издание отмечает, что ряд европейских политиков рассматривает подобные меры в случае введения очередного пакета антироссийских санкций.

Напомним, 28 октября Европейская комиссия одобрила исключение 50% наземной газораспределительной системы трубопровода «Северный поток» (OPAL) из норм третьего энергопакета Евросоюза, остальные 50% будут покрываться «строгими рыночными нормами Евросоюза».

На практике это означает, что российский «Газпром» сможет использовать до 90% мощности OPAL, который является наземной системой распределения трубопровода «Северный поток».

Ранее российская компания имела право загружать OPAL только на 50% и была обязана выставлять остальную мощность на аукцион для независимых компаний.

Такие дискриминационные правила навязывал так называемый третий энергопакет — антимонопольное правило Евросоюза, навязанное через американских лоббистов исключительно для того, чтобы снизить энергозависимость ЕС от России. Теперь ЕС смог избавиться от навязанного третьего энергопакета и практически в полном объеме использовать мощность трубопровода «Северный поток».

Также это имеет ключевое значение для строительства газопровода «Северный поток — 2». Фактически Брюссель дает «зеленый свет» на строительство этого газопровода.