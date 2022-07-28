Москва, 31 октября, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Торги по нефти 28 октября завершились снижением. По итогам дня баррель Brent подешевел на 1,33%, до $49,64. Цена снизилась на новостях о том, что в пятницу 28 октября ОПЕК с другими нефтедобывающими странами не достигли соглашения по нефтяным квотам. Трейдеры продают фьючерсы на нефть, так как сомневаются в способности ОПЕК ограничить добычу на заявленных ранее уровнях 32,5−33 млн баррелей в сутки.

Nysepost.com Нефтедобыча

За выходные (29−30 октября) ситуация кардинально изменилась. Нефтяной рынок открылся ростом. Покупатели полностью отыграли пятничные потери. Нефть сорта Brent подорожала на 1,57%, до $50,42. На данный момент нет новостей и комментариев, которые бы смогли объяснить, чем был вызван рост нефтяных котировок. Если положительная тенденция сохранится на европейской сессии, тогда цена быстро вернётся к уровню $51,30. Чтобы к текущим покупателям примкнули новые игроки, цене необходимо подняться выше отметки в $50.60.