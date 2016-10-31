Москва, 31 октября, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 28 октября закрылись ростом по американскому доллару и единой валюте. По итогам дня курс доллар/рубль вырос на 0,51%, до 63,02 рубля, евро/рубль — на 1,24%, до 69,23 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Российская валюта подешевела к доллару и евро с открытия торгов следом за нефтяными котировками. Цена на нефть упала на 2,4%, до $49,29 на фоне новостей о том, что в пятницу 28 октября по итогам состоявшейся встречи ОПЕК с другими нефтедобывающими странами не достигли соглашения по нефтяным квотам.

Решение ЦБ РФ не оказало влияния на динамику рублёвых пар, так как совпало с ожиданиями рынка. Регулятор оставил ключевую ставку на уровне 10% и для снижения инфляции не собирается её менять до конца 2016 года.

В Азии картина по нефти прямо противоположная. Баррель Brent подорожал на 1,6% и стоит $50,44. Новостей по нефтяному рынку нет, но можно точно сказать, что есть какие договорённости по квотам. Покупатели отыграли все пятничные потери.

При сохранении положительной динамики на нефтяном рынке торги на Московской бирже откроются снижением по доллару и евро. Можно предположить, что рынок откроется на уровнях — 62,80 рубля за доллар и 68,90 рубля за евро

В паре доллар/рубль общая картина стабильная. Укрепление доллара сдерживается зоной 63,15/25 руб. Снизу поддержкой выступает уровень 62,57 рубля. Сегодня, 31 октября, доллар останется торговаться в диапазоне 62,57 — 63,15 рубля. Только усиление роста нефтяных котировок до 50,90/51,00 может заставить доллар выйти за нижнюю границу диапазона 62,57 рубля.