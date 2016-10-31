Токио, 31 октября, 2016, 08:13 — ИА Регнум. Гражданин Японии Кэйдзи Гоо, сбивших двух пенсионерок из-за игры в Pokemon Go, осуждён на год и два месяца тюрьмы, сообщает Киодо.

Digitaltrends.com Игра Pokemon Go

Уточняется, что наказание суд назначил более мягкое, чем требовал прокурор (год и восемь месяцев). Напомним, что одна из женщин скончалась от полученных травм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, смертельное ДТП произошло 25 августа. Женщина 72 лет погибла, а её 60-летняя спутница получила травмы и попала в больницу. Водителя арестовали.

После этого компания Niantic, разработавшая Pokemon Go, выпустила обновление, которое должно снизить уровень ДТП, подскочивший из-за «ловли» водителями покемонов. Тем не менее, список пострадавших продолжает пополняться.

Так, 27 октября в городе Итиномия (префектура Айти, Япония) игрок в Pokemon Go задавил ребёнка: игрой увлёкся водитель грузовика. Виновник смертельного ДТП задержан.