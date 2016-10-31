Вашингтон, 31 октября, 2016, 08:12 — ИА Регнум. Представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что около 300 млн детей во всем мире дышат токсичным воздухом, сообщает 31 октября France Presse.

Ippodhu.com Загрязненный воздух

В докладе ЮНИСЕФ говорится, что каждый седьмой ребенок в мире дышит воздухом, уровень загрязнения которого в шесть раз превышает допустимый уровень, в следствии чего, воздух с высоким уровнем загрязнения стал ведущим фактором детской смертности.

«Загрязнение воздуха является основным фактором, который приводит к гибели около 600 тыс. детей в возрасте до пяти лет каждый год», — сказал исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк.

«Загрязняющие вещества могут принести вред не только легким детей. Они могут проникнуть через гематоэнцефалический барьер и нанести вред развитию мозга. Ни одно общество не может позволить себе игнорировать проблему загрязнения воздуха», — добавил Лейк.

Напомним, доклад ЮНИСЕФ был опубликован за неделю до начала ежегодной конференции ООН по изменению климата, которая начнется в Марокко 7 ноября и продлиться до 18 ноября.