Барнаул, 31 октября, 2016, 08:08 — ИА Регнум. Барнаул завалило снегом: только за минувшую ночь, в связи с возобновлением осадков, с городских улиц убрали 5 тысяч 240 тонн. Всего за три ночи и два выходных дня, по данным пресс-центра барнаульской мэрии, было вывезено 7 тысяч 595 тонн снега. Работы по расчистке дорог продолжаются и сегодня: днем задействованы более 80 единиц техники. Для обработки проезжей части и тротуаров использовано почти 550 тонн песко-соляной смеси.

Светлана Шаповалова Барнаул завалило снегом. Двор

Читайте также: Барнаул проходит проверку на «снежность»

Между тем существует по-прежнему много нареканий к очистке от снега дворовых территорий.

«В период снегопадов дворники обязаны работать в постоянном режиме, к 8 утра дворы должны быть очищены от снега», — заявил глава администрации города Сергей Дугин. По его словам, далеко не все управляющие компании выполняют свои обязательства по текущему содержанию придомовой территории, соблюдают условия договоров, заключенных с жителями многоквартирных домов. Очистка междомовых проездов, посыпка песком пешеходных дорожек, очистка территории с привлечением техники — тоже входят в состав услуги по текущему содержанию жилья, — напомнил сити-менеджер.

Светлана Шаповалова Барнаул в снежном плену

При особенно неблагоприятных погодных условиях алтайские дорожники готовы вывести на краевые трассы до 1000 спецмашин, — заявили ранее в Алтайавтодоре. На данный момент ежедневно на дорогах регионального и межмуниципального значения задействовано более 200 единиц дорожной техники.