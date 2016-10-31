Вашингтон, 31 октября, 2016, 08:04 — ИА Регнум. Сотрудники ФБР, занимающиеся расследованием использования бывшей первой леди США Хиллари Клинтон частного почтового сервера для служебной переписки, получили за менее чем две недели до выборов ордер на проверку новых материалов, которые могут пролить свет на просчеты Клинтон в её бытность на посту главы дипломатии США, хотя, вероятно, компрометирующие сведения о кандидате-демократе у бюро появились в начале октября, сообщает Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Речь идет об электронной переписке бывшего конгрессмена Энтони Винера, который интересует правоохранительные органы по подозрению в отправке 15-летней девочке откровенных фотографий. По данным одного из официальных лиц, на ноутбуке конгрессмена, который попал в распоряжение ФБР, находится до 650 тыс. писем. Среди них, тем не менее, обнаружена значительная часть корреспонденции между бывшим госсекретарем США и её помощницей Хумой Абедин — женой Винера, с которой он разошелся.

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Как отметил ряд официальных лиц, сотрудникам ФБР было известно о материалах, которые могут сыграть важную роль в деле против Клинтон, за несколько недель до того, как они сообщили об этом руководству. Тем не менее речи о том, что расследование затягивается, не идет, сотрудники ФБР, как указывается, хотели «лучше оценить» имеющиеся у них в распоряжении материалы.

Эксперты подчеркивают, что создать программное обеспечение, анализирующее электронную переписку на предмет той или иной информации, несложно, однако на то, чтобя признать такие материалы секретными, потребуется значительное время. Отдельные письма придется прочитать в поисках данных, которые могут быть секретными, и если возникает вопрос об их классификации, отправить их на проверку в соответствующие агентства.

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Законодатели из обеих партий, скорее всего, поднимут вопрос, почему подчиненные директора ФБР Джеймса Коми ждали так долго, прежде чем сообщить ему о материалах, важных для расследования дела Клинтон. Сама бывшая первая леди и её сторонники уже активно призывают ФБР опубликовать больше сведений, а также выступили с критикой бюро за придание дела огласке. В свою очередь, кандидат-республиканец Дональд Трамп назвал это дело «величайшим скандалом со времен Уотергейта».