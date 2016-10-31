Вашингтон, 31 октября, 2016, 07:58 — ИА Регнум. Более 20 млн избирателей уже досрочно проголосовали на президентских выборах в США. Об этом сообщает в понедельник, 31 октября, газета The New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы в США

«В американских штатах, которые с наибольшей вероятностью решат исход президентских выборов, в том числе во Флориде, Колорадо и Неваде, проголосовала уже почти четверть электората», — отмечает издание.

При этом газета отмечает, что несмотря на то, что подсчет голосов не будет вестись до основного дня голосования, в Северной Каролине, Неваде и Колорадо зарегистрированных демократов на участках больше, чем республиканцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента в США состоятся 8 ноября 2016 г, а инаугурация нового главы Белого дома может пройти в январе 2017 г.

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