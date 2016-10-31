Дамаск, 31 октября, 2016, 07:57 — ИА Регнум. На сирийской авиабазе Хмеймим вновь состоялся большой концерт для военнослужащих из России. На сцене выступили артисты эстрады, театра и кино, передает Рен-ТВ.

Mil.ru Авиабазе Хмеймим

Участниками концерта стали актеры Андрей Носков и Анастасия Мельникова, сыгравшая роль лейтенанта Абдуловой в сериале «Улицы разбитых фонарей». Певец Паскаль и ансамбль морских пехотинцев «Чёрные береты» исполнили музыкальные композиции.

Как пояснил заслуженный работник культуры РФ, подполковник Игорь Крещенок, в песнях коллектива говорится о подвиге военных, которые ценой своей жизни в мирное время решают важные задачи. Напомним, что с 30 сентября 2015 года на аэродроме Хмеймим базируется Авиационная группа ВВС России, участвующая в военной операции РФ на территории Сирии.