Чжухай, Китай, 31 октября, 2016, 07:46 — ИА Регнум. 11-й Международный авиасалон в Чжухае, работа которого начнется 1 ноября, не перестает сходить с заголовков газет — в этом году на мероприятии покажут рекордное количество китайской авиатехники, ранее не демонстрировавшейся общественности. Помимо новинок китайского ВПК посетители смогут рассмотреть самый большой в мире самолет-амфибию — AG-600, разработанный и построенный силами китайских инженеров.

Epaper.gywb.cn AG-600

Максимальная взлетная масса AG-600 составляет 53,5 тонны, при данной закрузке самолет способен преодолеть более 5 тыс. км. Размах крыла, на которых установлены турбовинтовые двигатели, составляет почти 39 метров.

Воздушное судно используется для тушения пожаров, проведения поисковых и спасательных операций на суше и в море. Баки объемом в 12 тонн позволяют тушить возгорания на обширных участках, пишет «Чжунго синьвэнь».

Производитель машины госкорпорация AVIC уже заявила, что в ближайшем будущем появятся и экспортные модификации AG-600. На текущий момент новинкой уже заинтересовался ряд иностранных государств, в том числе Новая Зеландия и Малайзия.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 28 октября официальный представитель ВВС НОАК полковник Шэнь Цзинькэ подтвердил информацию о том, что новейший китайский стелс-истребитель J-20 примет участие в авиашоу в Чжухае. Данное мероприятие станет первым, где новинка китайской военной промышленности будет представлена общественности.