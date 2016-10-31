Стамбул, Турция, 31 октября, 2016, 07:40 — ИА Регнум. Эскадренный миноносец ВМС США «Карни» (Carney), несущий на борту систему противоракетной обороны «Иджис», предназначенную для защиты от баллистических ракет малой и средней дальности, 30 октября досрочно покинул акваторию Черного моря, сообщают Вести.Ru.Отмечается, что военное судно находилось в Черном море 6 дней, в то время как разрешенный срок составляет 21 сутки. В период пребывания в акватории Черного моря эсминец заходил с визитом в порт Констанца (Румыния).Как ранее сообщало ИА REGNUM, эсминец ВМС США «Карни» вошел в акваторию Черного моря 24 октября с целью патрулирования в зоне ответственности шестого флота в целях обеспечения национальных интересов США и ЕС. Согласно сообщению пресс-службы шестого оперативного флота ВМС США, судно вышло из порта постоянной приписки — базы Рота в Испании, где проходил его плановый ремонт.

Bemil.chosun.com Миноносец ВМС США «Карни»

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