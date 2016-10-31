Ростов-на-Дону, 31 октября, 2016, 07:40 — ИА Регнум.

Футбольный клуб «Ростов» потерпел поражение в матче 12-го тура РФПЛ. В Перми со счетом 1:0 одержали победу хозяева поля — «Амкар». На футбольную арену из-за приближающейся ответной встречи с «Атлетико» в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА желто-синие вышли вторым составом. Как отметил на послематчевой пресс-конференции рулевой донского коллектива Иван Данильянц, у команды практически не было ресурсов в атаке. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе желто-синих 31 октября.

Fc-rostov.ru Матч «Ростов» — «Амкар»

Наставник обратил внимание на то, что игроки сделали все, что было в их силах, ведь у многих игровой практики крайне мало.

«Ротация состава — это не просто прихоть какая-то и желание тренера. Она обусловлена состоянием футболистов. Тем более, если иметь ввиду, что начинается второй тур Лиги чемпионов и предстоит играть в ответном матче с «Атлетико». Некоторые футболисты травмированы, некоторые просто перегружены», — сказал Данильянц.

По словам наставника пермского «Амкара», Курбан Бердыев прав, что дает возможность играть ближайшему резерву. «Он хочет поднять их уровень, повысить их квалификацию», — прокомментировал Гаджи Гаджиев.

Добавим, что «Ростов» вылетает в Мадрид. 1 ноября на стадионе «Висенте Кальдерон» состоится четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Атлетико». Матч рассудит шотландская бригада арбитров. Главный судья футбольной баталии — Крэйг Александер Томсон. Поддержат ростовскую команду около 500 болельщиков.

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Напомним, домашний матч ростовчане проиграли с минимальным счетом — 0:1. Тренерский штаб игрой подопечных остался доволен, а полузащитник Кристиан Нобоа отметил, что в Мадриде команда постарается сыграть спокойнее. «Нам просто не хватало спокойствия. В российском чемпионате мы действуем спокойно. Также не хватило последнего паса», — сказал футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

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