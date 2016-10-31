Бийск, Алтайский край, 31 октября, 2016, 07:38 — ИА Регнум. Модель взаимодействия компаний-резидентов и сторонних инновационных компаний, позволяющая коммерциализировать перспективные разработки алтайских предприятий, используя авторские технологии и спроектированное оборудование, помогла предпринимателям Бийска реализовать несколько значимых проектов и найти потребителей на внутреннем и международном рынках. Подробности сегодня, 31 октября, сообщает алтайское краевое управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Региональное управление по предпринимательству Продукция резидентов Бийского бизнес-инкубатора

В октябре 2016 года компании «Алтай Вистерра» и «Алтай плод» успешно представили свою продукцию на международной выставке GTI EXPO 2016 в Сокчхо. В Южную Корею алтайские предприниматели привезли сухие концентраты из растительного сырья, полученные с использованием технологий и на оборудовании, предложенном компаниями-резидентами Бийского бизнес-инкубатора. Они в частности заинтересовали сотрудников импортно-экспортной компании MOTIE. И в ближайшее время корейские партнеры посетят Алтайский край с целью более подробного изучения всего процесса производства. Также корейских бизнесменов заинтересовала возможность более глубокой переработки сибирских ягод и дикоросов с получением полезных субстанций из них.

«Взаимодействие на площадке бизнес-инкубатора нескольких инновационных компаний дает синергетический эффект», — заявил директор Бийского бизнес-инкубатора Евгений Пазников. По его словам, резиденты пошли от обратного: «Предприятия изменили свой подход к организации бизнеса и предложению своих технологий. Инновационные компании начали разрабатывать конечный продукт и предлагать его предприятиям, которые могли бы его производить. А сопутствием этому будет и соответствующая, специально разработанная технология, и само оборудование для производства», — рассказал он.

Такая бизнес-модель уже позволила вывести на рынок ряд функциональных продуктов питания, которые в настоящее время производятся в Алтайском районе края.

«Используя лабораторное оборудование, те же сушильные шкафы, термостаты, ферментеры, СО2-экстрактор ты моделируешь производственно-технологический процесс. Ты моделируешь производство нового продукта. После этого, конечно, уже можно приступать к производству опытной партии», — пояснил директор компании «Алтай Вистерра» и соучредитель компании «Алтай плод» Александр Платицин.

Метод лабораторных испытаний позволил компании-резиденту «Н-технологии» вывести на рынок новый строительный материал — древесно-полимерный композит. По данным управления по предпринимательству, композит этот по многим характеристикам не уступает ни обычной деревянной доске, ни керамической плитке. В его основе — древесная мука из отходов древесины и полимер-полиэтилен.

Напомним, в 2015 году бийский бизнес-инкубатор был признан лучшим в России. Также учреждение прошло внешний аудит по оценке эффективности деятельности и получил высокий базовый, международный и сводный рейтинг.

Сейчас в бизнес-инкубаторе размещено 15 разноплановых начинающих компаний, но основные приоритеты отданы именно производственным инновационным компаниям.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бийский инкубатор — инфраструктурный объект поддержки начинающих компаний малого и среднего бизнеса — был открыт в августе 2011 года в рамках Губернаторской программы «75×75». Из краевого и федерального бюджетов на создание данного проекта и оснащение лаборатории современным оборудованием было направлено около 40 млн рублей.