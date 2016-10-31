Абуджа, 31 октября, 2016, 07:25 — ИА Регнум. Граждане Нигерии, проживающие в дельте реки Нигер, заявили, что в случае, если государственная нефтяная компания Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) откажется ликвидировать последствия разлива нефти в недельный срок и выплатить компенсацию, они заблокирую доступ к нефтепроводу, сообщает 30 октября Reuters.

Kaixin001.com Разлив нефти в Нигерии

Жители дельты реки Нигер заявили, что, начиная с 17 августа, огромное количество нефти вылилось из нефтепровода, принадлежащего государственной компании NNPC. Они обвинили NNPC в неспособности восстановить нефтепровод.

Напомним, неделю назад боевики группировки «Мстители дельты Нигера» осуществили подрыв нефтепровода компании Chevron на шельфе Escravos и заявили, что не допустят проведение ремонтных работ.

Уровень добычи нефти в Нигерии достигал почти 2,2 млн баррелей в сутки, однако весной этого года, после серии взрывов на энергетических объектах, уровень добычи снизился до 1,3 млн баррелей в сутки.

После того, как «Мстители дельты Нигера» объявили в августе о прекращении огня, власти Нигерии заявили об увеличении добычи нефти до 1,9 млн баррелей в сутки.